長期針對2024總統大選進行支持度分析的民調專家戴立安透露，近期滾動式民調當中，民進黨總統參選人賴清德支持率在34%到36%之間、民眾黨參選人柯文哲目前在22%到25%，國民黨參選人侯友宜18%到20%之間。他分析，隨著演唱會效應發酵，接下來發展對柯更不利，且八月開始賴跟侯有上升的跡象；而柯文哲在台北市近期支持度則是跌破了20%。

戴立安昨（4）日在節目《POP大國民》提到，確實如同《美麗島電子報》所說，柯文哲在演唱會完民調是向下走的，年輕的支持者20歲到29歲有鞏固住，但30歲到39歲跑掉了。戴直言，柯文哲辦演唱會有可能讓剛成家的人覺得很不認真，且藍營支持者或許也因此改變想法，反而會產生「覺得侯友宜比較穩重」的想法。

除此之外，戴立安還提到，柯文哲在6月民調還滿高的，一度到28%上下，後來7月掉到24%，演唱會或許對年輕人滿有吸引力，但從事後效應來看，柯文哲雖然表現出好玩、創新、有所不同的特質，但這或許也跟總統選舉的主軸有所偏離。戴還指出，從演唱會後的角度來看，柯文哲有幾塊掉的比較多，7月還有22%的支持，最近已經掉到20%以下，另外還有中彰投民眾、30歲到39歲的青壯年、甚至連民眾黨的支持者都掉了一部分。

不過戴立安也強調，民調上因為單一事件造成的波動，通常是暫時現象，候選人接下來的表現還是會影響支持度。但他也示警，目前總統選戰民調各參選人卡的非常緊，「現在沒有什麼太大的議題可以得分，反而是失分會讓對手有機可趁。」