經理公司依7月31日止的基金總發行在外單位數及其他相關資料估計，基金預計配發金額每受益權單位為0.70元。因基金初級巿場的現金申購及現金買回交易，均會造成基金總發行在外單位數變動，故基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。基金實際每受益權單位可分配金額將於8月16日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出，5G、AI、電動車、矽晶等新型應用題材，看好再生晶片製造的專業製程搭配全球市場需求量增加，有機會刺激再生晶圓產業報價上升，也有利帶動走勢續揚。另外，隨著電動車產業走勢向上，台灣半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程，相對適合提供全球車用電子產品需求，有利台灣晶圓代工廠產能擴增，此外，目前市場喊出2024年的個人電腦超級換機潮，值得高度期待新型應用題材。

兆豐投信指出，台灣擁有上游設計、中游晶圓代工及下游封裝測試完整的半導體產業鏈，佔有全球市場產能，國際企業也都需向台廠增加訂單與擴增產能需求，特別是中、上游最具成長動能。台灣半導體產業年成長率遠勝於全球半導體市場，成為較具投資價值的領域。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，台灣半導體中游供應鏈的市場需求強勁，如晶圓代工，加入上游的系統IC設計等，整體中上游比重高達80％以上，更加著重在中上游領域，也抓緊半導體產業中晶圓製造的關鍵地位，值得投資人開始以單筆分批加碼方式進場。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。