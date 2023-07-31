今年來投資ESG債券的資金，平均分散在ETF和共同基金，其中共同基金淨流入80億美元，整體ESG債券基金規模也持續突破5000億美元。

美國6月通膨壓力進一步減輕，強化投資人對聯準會(Fed)將在7月升息後可能停止升息的預期，美國10年期公債殖利率6月上行幅度趨緩，ESG投資等級債及非投資等級債近1個月上漲。由於市場對經濟衰退的悲觀情緒有所減弱，帶動ESG Leaders股票指數近1個月亦收漲。此外，隨著銀行風險得到控制，第二季開始，資金呈現加速回流ESG債券市場的趨勢。

柏瑞投信2023年6月「洞悉ESG」報告指出，6月美債殖利率維持高檔震盪，全球ESG投資等級與ESG非投資等級企業債的殖利率維持近年高檔水位，相對於全球公債具有投資吸引力。此外，今年來全球ESG股票呈現上漲趨勢，但資金主要集中特定類股，有鑑於ESG企業獲利有望維持穩健成長，全球ESG企業股票的本益比仍位於近5年均值，亦相對具有投資價值。