大陸財聯社5日報導，北京市突發事件預警資訊發布中心官方微博消息，發布地質災害氣象風險紅色預警。無獨有偶，青海省水利廳也於5日10時40分升級發布長江上游沱沱河洪水紅色預警。

北京市防汛辦提示，北京市規畫自然資源委聯合市氣象局，發布地質災害氣象風險紅色預警：8月4日12時至8月6日12時，北京市房山、門頭溝大部，昌平西部和北部，發生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地質災害的風險很高，海澱西部，延慶東南部和西北部，懷柔中部和南部，密雲西部發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的風險高；石景山、豐台西部，延慶北部，懷柔北部，密雲東部和南部，平谷大部發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的風險較高，請注意防範。

青海省水利廳2023年8月5日10時40分升級發布沱沱河洪水紅色預警：受降水影響，長江上游沱沱河水文站河段8月5日9時40分流量已達852立方米／秒，特大洪水量級。根據《青海省水情預警發布管理辦法(試行)》，現發布沱沱河洪水紅色預警，影響範圍為唐古喇山鎮、治多縣沱沱河幹流段。