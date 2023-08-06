據大陸中央紀委國家監委網站說明，北京航空航太大學黨委常委、副校長張廣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

根據公開資料顯示，張廣為1973年10月出生，黑龍江伊春人，中共黨員，具有工學博士。從2002年11月工作以來，歷任北京航空航太大學團委書記，繼續教育學院院長、教育集團總經理、資產經營有限公司黨委書記、飛行學院院長，資產經營有限公司董事長、總經理兼黨委書記，校黨委委員、校長助理等職務。

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