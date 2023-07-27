元山朝生活科技、車用及高速運算產品轉型，成功與AI伺服器掛鉤，現檯面上熱門的高速運算廠包含技嘉（2376）旗下的技鋼、英業達（2356）等大廠均為其客戶。拜AI伺服器題材加持，元山7月26日盤中一度見到55.1元歷史新高價，儘管近期因漲多，股價回軟，但27日收盤價46元，也仍處於歷史高檔，股息殖利率還不錯，達4.78％。
元山訂8／22除息 9／15派息
元山（6275）今日召開董事會，訂定除息交易日，元山去年度擬派發現金股利2.2元，除息交易日為8月22日，另現金股利發放日為9月15日。
元山（6275）今日召開董事會，訂定除息交易日，元山去年度擬派發現金股利2.2元，除息交易日為8月22日，另現金股利發放日為9月15日。
元山朝生活科技、車用及高速運算產品轉型，成功與AI伺服器掛鉤，現檯面上熱門的高速運算廠包含技嘉（2376）旗下的技鋼、英業達（2356）等大廠均為其客戶。拜AI伺服器題材加持，元山7月26日盤中一度見到55.1元歷史新高價，儘管近期因漲多，股價回軟，但27日收盤價46元，也仍處於歷史高檔，股息殖利率還不錯，達4.78％。
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