元山朝生活科技、車用及高速運算產品轉型，成功與AI伺服器掛鉤，現檯面上熱門的高速運算廠包含技嘉（2376）旗下的技鋼、英業達（2356）等大廠均為其客戶。拜AI伺服器題材加持，元山7月26日盤中一度見到55.1元歷史新高價，儘管近期因漲多，股價回軟，但27日收盤價46元，也仍處於歷史高檔，股息殖利率還不錯，達4.78％。