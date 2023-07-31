台灣伺服器生產、市占是「台灣之光」這是無可否認的，但除了看現在外，也要前瞻未來。台灣在伺服器生產，都是用美國生產的CPU和GPU，技術層面只有組裝，雖然組裝也是門大學問，但相較於CPU和GPU銷售的毛利率以及技術的自主性還是差多。

對於台灣沒有國產的伺服器CPU、GPU，業者認為這不單純是技術問題，還有很多看不到的競爭力要求，比方要有強大的策略伙伴等等。台灣只要從強項出發就好，例如主機板到系統設計整合，台灣都是全球第一。「舒適圈」的生態系，已經讓台廠業者的訂單接不完。

今年股價翻3倍的緯創，在7月宣布處分所有大陸立訊股票，立訊原是代工蘋果手機和周邊零組件，並且是以代工較低階的iPhone為主。公司為了降低客戶過度集中的「脆弱性」，且提高利潤和多元化，在3年前從研華和英業達各挖了一批工程師，研華的工程師負責工業電腦，而英業達的工程師則從事伺服器研發生產，並分別在昆山和上海有研發中心。至去年底，立訊認為工業電腦要立即挹注營收的機會不高，且人事成本過高，因此將工業電腦部門裁撤；而伺服器部門仍然留著，顯示立訊對於伺服器的領域仍然抱有希望，包括伺服器的組裝、生產、代工和研發等。立訊一連串的改革，仍無法改變股價由60元人民幣腰斬的事實。

2018年起，美中貿易爭端不休，加以COVID-19疫情、供應鏈瓶頸， 凸顯核心生產基地過度集中之脆弱性；「過度集中」的脆弱性，除了「核心生產基地」外，也可能發生在「客戶過度集中」以及「關鍵零組件過度依賴」。

今年Nvidia創辦人黃仁勳和AMD董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，在2023年的computex展場上，台廠都展示搭載高階Nvidia、AMD GPU的伺服器；微軟、臉書、亞馬遜、GOOGLE等成了台灣伺服器廠的重要客戶；但同時，台灣的伺服器業者也失去了大陸的市場，這樣的轉變，未來在財報上可以看到變化。台廠以前是左右逢源，而受到中美貿易戰的政治性因素干擾，現在是對美國市場和美國的關鍵零組件依賴都曝露著「過度集中」的風險。(4~4)