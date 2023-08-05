炎炎夏日，最適合來杯啤酒清涼消暑一下，台灣麒麟啤酒專案合作節慶廣告，將高雄內門宋江陣意象融入夏季清涼啤酒罐，今年限定版Bar BEER宋江陣罐已經在全台通路陸續上市。還特別製作3支精彩形象影片，為大家發掘更多「台味」精神。

此次KIRIN Bar BEER台灣節慶罐由藝術家李漢強聯名繪製，運用鮮明色彩繪製台灣精選節慶的特色，宋江陣罐選用具領導角色的頭旗與雙斧為主題，並邀請內門國小資深宋江陣教練林義安協助審稿並提供建議，希望兼具文化內涵和趣味娛樂。

高市府觀光局長高閔琳表示，宋江陣代表內門精神，宋江大宴的辦桌更是高雄的驕傲，民眾對於總舖師親手製作的「手路菜」如唐朝一品封肉、櫻花蝦米糕、海鮮羹、八寶丸等都讚不絕口。而這次台灣麒麟啤酒推出的節慶罐將內門宋江陣的意象納人，讓更多人知道宋江陣文化。

今年宋江大宴的掌鼎主廚南海紫竹寺湯富隆主委表示，很高興有機會和台灣麒麟啤酒專案合作節慶廣告影片拍攝，共同推廣富含人情味的總鋪師辦桌文化特色，為台灣餐飲貢獻心力。

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