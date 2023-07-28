其他代工廠走勢分歧，擁有人工智慧（AI）伺服器題材的廣達漲幅逾2%，最高來到259.5元；英業達下挫約5%，盤中最低64.7元；和碩開低走高漲約1%，仁寶下跌約1%。

緯創25日公告透過4家中國大陸子公司出清中國組裝廠立訊持股，處分損失約人民幣12.67億元（約新台幣55.44億元）；扣除截至今年6月30日累計已認列、透過損益按公允價值衡量的金融資產損失人民幣11.7億元，預計對今年第3季影響為損失人民幣9650.3萬元（約新台幣4.23億元）。

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