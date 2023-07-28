其他代工廠走勢分歧，擁有人工智慧（AI）伺服器題材的廣達漲幅逾2%，最高來到259.5元；英業達下挫約5%，盤中最低64.7元；和碩開低走高漲約1%，仁寶下跌約1%。
緯創25日公告透過4家中國大陸子公司出清中國組裝廠立訊持股，處分損失約人民幣12.67億元（約新台幣55.44億元）；扣除截至今年6月30日累計已認列、透過損益按公允價值衡量的金融資產損失人民幣11.7億元，預計對今年第3季影響為損失人民幣9650.3萬元（約新台幣4.23億元）。
代工廠緯創今年以來股價飆漲，遭證交所列為處置股票10天。緯創今天恢復正常交易，以平盤154元開出，盤中翻黑最低來到146元、下跌逾5%，隨後拉回平盤附近；至10時26分，成交量超過12萬張。
其他代工廠走勢分歧，擁有人工智慧（AI）伺服器題材的廣達漲幅逾2%，最高來到259.5元；英業達下挫約5%，盤中最低64.7元；和碩開低走高漲約1%，仁寶下跌約1%。
緯創25日公告透過4家中國大陸子公司出清中國組裝廠立訊持股，處分損失約人民幣12.67億元（約新台幣55.44億元）；扣除截至今年6月30日累計已認列、透過損益按公允價值衡量的金融資產損失人民幣11.7億元，預計對今年第3季影響為損失人民幣9650.3萬元（約新台幣4.23億元）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。