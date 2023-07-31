根據中國信息通信研究院7月最新發布《雲端運算白皮書》顯示，根據統計，去(2022年)年全球雲端運算市場規模為4,910億美元，增速19%，預計在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩定增長，到2026年全球雲端運算市場預計將突破1兆美元。其中，大陸在數據中心和雲計算基礎設施的成長不容小覷。

上周台積電（2330）全球研發中心舉辦啟用典禮，創辦人張忠謀強調，台積電技術研發自主，以及研發與製造團隊的緊密合作，是台積電致勝關鍵。張忠謀也惕厲指出，英國海軍在19世紀非常厲害，直到20世紀才有海軍部大樓，但大樓成立後，英國海軍開始沒落，期勉台積電研發團隊「不要走英國海軍那條路」。擴大解讀「張教主」的語重心長，台灣CPU生產商嚴格來說只有聯發科(2454)，而且是以手機通訊產品為主，而大陸的CPU獲得國家扶持，例如天津飛騰是一家中國無廠半導體公司，技術來源於中國人民解放軍國防科學技術大學，是發展國有 CPU 的業界領導者。除了天津飛騰外，還有瑞芯微電子（ROCK CHIP）等近10家的公司在開發國產的CPU。阿里巴巴和百度等大型網路公司，已經像亞馬遜和Google一樣為自家雲端、AI服務開發訂製運算晶片。

英特爾先進製程技術發展雖然遭遇瓶頸，但輝達和AMD在AI新興科技發展依然領先全球，未來在半導體領域仍將穩居霸主地位。只是，在數位轉型AI當道下，當下全球伺服器的2大架構：X86及ARM，在未來在伺服器領域是否會有市占的明顯變化？X86架構目前市占比仍有逾9成；但ARM架構具有低耗能、面積小和高速的優勢；Google及Amazon等雲服務業者開始採用Arm處理器。今年的Comptex展中，台廠技嘉(2376)也秀出搭載ARM架構的伺服器。(4~3)