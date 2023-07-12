周三終場，加權指數上漲63.12點或0.37%，報16962.03點，成交量3501億元；櫃檯指數則下跌0.77點或0.35%，報221.14點，成交量900億元。

成交量熱門個股前五名由AI、航空拿下，英業達(2356)居冠，緯創(3231)、神達(3706)雙雙漲停入榜，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)也人氣高棚。AI一片歡慶，除上述之外，技嘉(2376)同樣收鎖漲停、廣達(2382)大漲創23年新高。

台股盤中一度重回11千金榮景，M31漲停衝上千金寶座，同步改寫新高紀錄，但祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)收跌失守千金，亞德客-KY(1590)驚險持平守住千金關卡，周三台股千金變為9位，股王股后信驊、大立光同樣在2360元並列，信驊大跌6%以上弱勢，其餘如力旺(3529)、世芯-KY(3661)、旭隼(6409)、緯穎(6669)、創意(3443)皆樂收紅。

台積電拉尾盤成功翻紅，也順勢擴大台股漲勢，再度挑戰萬七關卡，康和證券投資總監廖繼弘表示，AI個股持續強勢，周三強勢指標如緯創(3231)、廣達(2382)、勤誠(8210)等均持續大漲表態，IP概念股也同樣強悍，M31(6643)更一躍登上千金，只要主流股強勢，台股便無看淡之向下探底機會。

不過經濟渾沌、產業復甦力道仍未明，市場靜待美國關鍵通膨數據，以及後續升息動向，加上將面臨台美企業進入財報檢驗期，廖總監認為，短線萬七震盪整理，以個股表現為主，AI族群輪漲帶動，電子以AI為主，傳產則看好綠能，操作上宜AI、綠電、電動車、航空族群，短線區間為16500-17500。目前17500套牢區尚須時間消化，若想進一步向上挑戰指數，恐仍需權值股如台積電等個股帶動。