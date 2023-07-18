和家馨坦言近年因為健康問題只能臥床。（民視提供）

何豪傑（左）今充當和家馨助理。（民視提供）

何豪傑（左）、和家馨結婚13年，感情甜蜜。（民視提供）

「最美主持人」和家馨2006年與何豪傑結婚後淡出演藝圈，她今（18日）時隔13年錄製綜藝節目，在民視《姊妹亮起來》分享近年生活。曾透露血紅素低到只有3.2的她，今坦言去年2月進行切除子宮手術，「現在不只是重生，更像浩劫餘生，想回到以前健健康康的狀態。」

和家馨過去10年內發生近10次車禍，很多次都是開車到一半睡著，直到有次對方發現她嘴唇發白，要她趕緊看醫生，她才知道是血紅素太低。她4年前經過醫生診斷，發現長了子宮肌瘤，她以為開始養生，就能得到改善，「當下有先輸1000cc的血，沒想過會要拿掉子宮，我也想說有這麼嚴重嗎，想說我快要更年期了，應該可以撐過去」。

她說，其實子宮肌瘤不大，但因為位置壓迫，導致每月生理期都會大量出血，「兩個禮拜就來一次，一來就一個禮拜」，何豪傑也說，當時不管他帶和家馨補充多少鐵劑，牛肉，都沒有獲得改善。

何豪傑心疼的說，和家馨過去4年裡每天都只能躺在床上，「她連正常走路都很辛苦，嘴唇、眼睛下方都是白的。她手術前有跟我說，她覺得她撐不過下禮拜月經來，她跟我講話很像在交代遺言」。

面對老婆的狀況，何豪傑坦言很崩潰，「說直接點，很像活死人，她每天都躺在那邊狀況很不好，開刀也很有風險，她那時開刀，我在手術室外面等等2、3小時，真的很煎熬」。

好在，經過手術，和家馨過去的神經系統退化、自律系統、免疫系統等問題都消失。今年52歲的她，決定重返演藝圈工作，未來不排除到民視《市井豪門》跟老公何豪傑對戲，何豪傑則忍不住吐槽她台語不輪轉。