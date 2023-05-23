何豪傑劇中出獄，劇中家人一起迎接他。（民視提供）

何豪傑在民視8點檔《市井豪門》飾演被陷害入獄，劇中被關5年的他即將出獄，回歸家人的懷抱。他日前進組拍攝，被工作人員問是不是變胖了，他忍不住站上體重器自清，後來才發現是身體練壯了，原來他說從角色入獄後，一週至少健身3次，尤其知道要出獄了，就更加強每天重量訓練，一次都2小時，「被關了5年，在獄中一定做很多勞動服務」。

日前拍攝一家團聚的時刻，何豪傑表示自由的空氣真好，而且會想念大家，尤其拍攝出獄的那天，演員蕭惠、傅子純跟謝京穎都到了，而沒有班的廖家儀，也特地帶點心到現場探班，讓他很感動。廖家儀表示這一場雖然沒有她，但很想念一起打拼的夥伴陳世明，就決定衝現場探班，還一起拍了全家福。

何豪傑透露角色陳世明出獄後，又會起一波化學效應，他語帶神秘的說「有些人會更好，但有些事情卻會更糟糕」。陳世明將出獄的預告片一露出，網友紛紛留言說「為什麼世明更年輕，在獄中吃防腐劑嗎？」、「要好好保護宇潔，保護春梅里長」、「謝天謝地！世明終於出來了，想看他跟春梅復合」。

謝京穎也在社群發出跟爸爸的合照，收到許多觀眾留言，她表示這次拍《市井豪門》跟全家拍戲都很開心，彼此就像真的家人一樣，會噓寒問暖，在拍戲上也會互相幫助，開心靠山爸爸何豪傑的回歸，大家一起團結為戲付出很過癮。