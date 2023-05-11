現代人忙碌，3餐時常外食，怎麼選擇很重要；醫師提醒，健康的飲食包括營養均衡、攝取纖維以及原型食物為主，若攝取過多澱粉、營養不均衡，容易讓血糖升高，長期下來恐怕導致糖尿病、腎病變。

家醫科醫師黃彗倫在《醫師好辣》節目中分享案例，一位台商原本在大陸工作，近年回台灣後發現尿液有很多泡泡，過了5至10分鐘都沒有消掉，驚覺不對勁。

這名台商就醫檢查，發現糖化血紅素已到9％（正常值在4.0～5.6％），黃彗倫直言，超過7％就代表失控了；另外蛋白尿超過300mg／dL就是「巨量蛋白尿」，沒想到他已達700mg／dL。黃彗倫提醒病患，若再不控制，腎絲球過濾就會一直降，「降下去就拉不回來了」。

台商回想在大陸工作的飲食習慣，大多以麵食、餃子為主，也會吃燒賣、港點當點心，很少吃青菜或豆類，黃彗倫一聽搖頭表示「澱粉真的太多了」；台商回家後開始改變飲食，配合藥物控制，6個月後蛋白尿明顯下降。

黃彗倫提醒，糖尿病除了吃藥控制，一定要配合健康飲食，以免步入腎病變、甚至洗腎後塵。