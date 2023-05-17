韓國女星韓韶禧過去在《夫妻的世界》中飾演介入婚姻的女二，她的女神外貌讓她從此有了「最美小三」封號；韓韶禧曾多次公開自己是宋慧喬鐵粉，日前兩人傳出有機會合作，彼此也透過社群隔空互動。豈料，今（17日）有韓媒爆料2女神合作破局，經紀公司也低調回應，「詳情請詢問製作公司」。

綜合韓媒報導，近期影視圈傳出宋慧喬和韓韶禧將主演電視劇《自白的代價》，2女神也頻繁透過IG限時動態你來我往，讓影迷相當期待她們的夢幻聯動；但這幾日先後爆出宋慧喬和韓韶禧都已取消出演，最初執導的名導李應福因健康狀況下車，沒想到接棒的導演沈娜妍也退出此劇。

在消息曝光後，宋慧喬和韓韶禧經紀公司也都低調表示，「難以確認，詳情請詢問製作公司」；隨後有知情人士透露，合作最終破局最大原因是製作公司出問題，他們沒有盡好溝通和監督責任，在多數人對劇本有意見多次修改的狀況後，導致女神夢幻合作最終還是破局。

宋慧喬才靠著《黑暗榮耀》搶下視后殊榮，原本準備與韓韶禧合作，讓粉絲都很期待她們擦出的火花，但她退出《自白的代價》後，目前則會更謹慎挑選下一部作品；另外韓韶禧則是專注在《京城怪物》的拍攝，因為先前她受傷的關係，拍戲工作暫停一段時間。