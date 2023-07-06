美國在台協會（AIT）6日舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，國民黨總統參選人侯友宜（中）出席，與現場來賓交換意見。（張鎧乙攝）

美國在台協會（AIT）6日舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席，與現場來賓交換意見。（張鎧乙攝）

美國在台協會（AIT）6日舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，副總統賴清德（中）應邀出席酒會。（張鎧乙攝）

美國在台協會（AIT）今晚舉行獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統任內首次親自出席，藍綠白三黨總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲全都出席，不過三人抵達時間不同，也未有互動。

2024總統大選進入倒數，各陣營都強化與各國的互動，新北市長侯友宜4月曾出訪新加坡；賴清德傳出8月中旬將出訪友邦並過境美國；柯文哲繼日前接連訪美和訪日後，8月也傳出將訪東南亞各國。

美國在台協會（AIT）今晚舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，三陣營總統參選人罕見大集合，國民黨總統候選人侯友宜在傍晚5點58分左右抵達會場，與提早到場的國民黨立委江啟臣等人和今晚出席的美方人員熱絡交談。

民眾黨候選人柯文哲在6點6分左右到場，媒體喊話詢問，是否覺得今天是第三度面試？柯文哲並未回應，一面忙著將西裝外套穿上，一面匆忙進入會場。柯文哲到場後，就有支持者忙著拉他拍照，與侯友宜分別站在不同的地方，兩人並無互動。

副總統賴清德6點20分左右到場後，先在場外等待及迎接晚一步到場的蔡英文總統，兩人一同進場，直接往台前走。

今天的晚會由美國在台協會處長孫曉雅和蔡英文分別致詞，蔡英文在演說時，一一問候賴清德、侯友宜和柯文哲，晚會結束時蔡賴即連袂離場，三位候選人雖同場但無互動機會。