美國在台協會（AIT）欲使用一旁的北市府校園用地作擴建使用，並於12日下午於當地區民活動中心召開座談會，聽取民眾意見，也吸引上百位當地民眾到場。現場民眾幾乎清一色反對AIT使用該土地進行擴建，到場聆聽的國民黨台北市議員游淑慧、民眾黨議員陳宥丞等人，都質疑座談會是不是只是走個過場，把現場民眾當成臨時演員。

游淑慧質疑，座談會是否真的有意義？外交部是否會真的聽取在地民眾的意見？「我懷疑召開這場座談會，是把到場的民眾與民意代表都當成臨時演員？」游淑慧質疑，是否會因為民眾全數反對就會停止擴建？還是只是走走程序，變成民眾要助紂為虐配合中央？

游淑慧進一步指出，AIT已經多達6.5公頃，現在規畫擴建空間辦公與倉儲空間、員工的休閒活動中心與停車場，「難不成現址沒有規畫員工設施？沒有倉庫？」游淑慧質疑，美國跟台灣沒有邦交關係，一個辦事處在擴建之前，已經比美國駐北京大使館還大；擴建後將會佔地近9公頃，甚至比美國白宮還大，「到底是為什麼AIT需要這麼大的空間？」

陳宥丞則表示，民眾來到現場就是想知道AIT擴建到底想幹嘛，「但只有一頁的簡報，真的有好好對市民們說明清楚嗎？」陳宥丞質疑，這根本就不是座談會，而是「開箱會」，邀集在地民眾替AIT「開箱新設施」。

陳宥丞說，雖然市府定調無建校需求，但目前台北市有70％的學校未來會面臨老舊建物需要重建，就近的康寧國小也面臨海砂屋問題，「當局一直說少子化影響，年輕爸媽是不是也需要更多托嬰托幼設施？」陳宥丞直言，台北市現在也急需都更中繼站，比起讓AIT蓋房子更有急迫性。

陳宥丞指出，該筆土地有超過96％的土地是屬於中央國有財產署所有，不過座談會卻未派任何人到場；陳宥丞更指出，AIT未列席座談會，但卻有派人到場，「是不是應該出面，替AIT表達意見？美國引以為傲是民主自由，不可以因為今天在台灣，這樣的價值有所變動。」