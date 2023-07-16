韓國近期遭連日暴雨強襲，造成當地人員傷亡，韓國政府也已對全國低窪及危險地區發布緊急避難令。外交部今天表示，依據駐處掌握消息顯示，目前尚無國人、台商等傷亡或受困的情形。外交部將與相關部門保持密切聯繫，隨時注意災情狀況，並提供必要協助。

外交部副發言人蕭光偉指出，外交部亞東太平洋司司長藍夏禮大使已於16日代表外交部長吳釗燮，親向韓國駐台北代表部代表李殷鎬轉達我國政府與人民的誠摯慰問，並表達願酌情提供所需人道援助，請李殷鎬向韓國政府轉達我方慰問之意。李對我國政府在第一時間的慰問與關心也表示感謝。

他說，依據駐處掌握消息顯示，目前尚無國人、台商等傷亡或受困的情形。外交部將與我國駐韓國代表處、駐釜山辦事處及韓國相關部門保持密切聯繫，隨時注意災情狀況，並提供必要協助。

外交部也提醒國人，如果在韓國遭遇急難需要協助，請即撥打我國駐韓國代表處緊急聯絡電話：＋82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處緊急聯絡電話：＋82-10-4537-7961；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。