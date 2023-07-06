烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的電視專訪中表示，外國軍援烏克蘭的武器交付速度慢，已延誤基輔的反攻計畫，也讓俄羅斯有更多時間設置地雷並加強占領區內的防禦措施。

綜合法新與路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幾天前在烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）接受美國有線電視新聞網 （CNN）主持人柏奈特（Erin Burnett）專訪時透露，烏克蘭6月初發動反攻，但他曾尋求在更早之前展開行動。

澤倫斯基在預錄的採訪中透過翻譯表示：「由於在戰場上遭遇某些困境，我軍反攻速度開始放緩。那裡到處都布滿地雷。」

澤倫斯基說：「我希望我們的反攻行動能更早開始，因為大家都明白，要是反攻較晚才展開，那麼我們就有更大一部分領土將被埋雷。」

他說，他早在反攻前就告知美國及歐洲領袖，武器供應不足將導致更多傷亡。

澤倫斯基說：「我感謝美國帶頭表達對我國的支持，但我已向他們及歐洲領袖說過，我們希望更早展開反攻，為此我們需要一切武器及物資。」

「為什麼（要早點反攻）？單純是因為要是我們越晚開始，進展就會越慢，我們將損失更多性命，因為所有地方都布滿地雷，而我們必須穿越這一切。」

澤倫斯基先前一再敦促美國和其他西方盟國為烏克蘭的武裝部隊提供更先進的武器裝備，例如美製F-16戰鬥機和長程飛彈，他在此次專訪中再次做出相同呼籲。

澤倫斯基說：「這甚至和烏克蘭空中優勢超越俄羅斯無關…這只是為了平等而已，F-16戰機不僅幫助戰場上的人前進。沒有空中掩護，情況會非常困難。」

澤倫斯基也主張可將F-16戰機視為「人道主義」支援，因為要是俄國決定不延長由聯合國（UN）及土耳其斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI），烏克蘭可以利用F-16戰機來維持航運走廊的開放。黑海穀物倡議預計將於7月17日到期。

澤倫斯基說：「F-16戰機讓我們有望替這條走廊建立防禦措施。」