英國、美國和全球盟國將於本週三（12）公佈對烏克蘭的全新安全保證，就在昨天（二）的北約峰會稱歡迎基輔加入北約，但卻未指明日期或確切條件。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）譴責這簡直「荒謬」，他強調烏克蘭需要受到尊重，而且值得一個能夠加入北約的明確時程表。

據《路透社》12日報導，英國政府在一份聲明中稱，7國集團（G7）國家發表的聲明「將闡明盟國將如何在未來幾年內支持烏克蘭結束戰爭，阻止並應對未來的任何攻擊。」實際的作法，就是促成長期軍事和財政援助的雙邊協議，以維持烏克蘭軍事和國家經濟的運轉。1名白宮官員稱，美國將「很快」與基輔展開此類談判。

這位不具名官員表示：「我們預計更多的非7國集團盟友和夥伴將希望加入進來，並開展他們自己的雙邊談判。G7由美國、德國、日本、法國、加拿大、義大利和英國組成。

北約是一個建立在相互安全保障基礎上的聯盟，攻擊任何一個成員國就等同於攻擊所有成員國」北約一直小心翼翼地避免對烏克蘭做出任何堅定的軍事承諾，擔心這會迫使北約與俄羅斯全面開戰的風險，以至於烏克蘭對任何沒有什麼約束力的「安全保證」都深表懷疑。