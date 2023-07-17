白俄羅斯男酒後持磚鬧事 酒吧店員打烊前遭攻擊

白俄羅斯籍男子上月23日在羅斯福路一間酒吧飲酒，不滿店員服務態度，離開1小時後又返回找店家理論，但背後卻藏了1枚磚頭，與2名店員口角一言不合，白俄男子持磚朝店員投擲，3人爆發衝突，經員警到場處理，雙方均不提出傷害告訴，警方依社會秩序維護法移簡易庭裁處。

白俄男子來台工作，自稱是科學家，身高有180公分，案發當天喝到凌晨3點多離開，酒後已經「斷片」，5點多又返回位在羅斯福路一間常聚集外國人的酒吧，當時天色微光，白俄男見2名店員蹲在門口休息，上前理論但因語言不通，店員也聽不懂男子要表達什麼，不料，白俄男突然丟出一塊磚頭，嚇得店員閃避。

警方表示，路人描述現場景象怵目驚心，投擲磚頭的行為險些傷到人，白俄男與店員發生拉扯，最終遭警方依社會秩序維護法送辦。中正第二分局呼籲，民眾切勿飲酒過量，以致酒醉失控發生憾事，警方亦將積極防制各類暴力案件發生，以維護社會秩序。