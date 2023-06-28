俄羅斯傭兵組織「瓦格納」軍團上週末（24日）快閃兵變，對普丁政府和俄羅斯的政治穩定帶來巨大衝擊。在白俄羅斯總統魯卡申柯斡旋下，普丁同意放過叛亂分子、赦免其刑責，昨（27）日魯卡申柯也證實，該集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）已經抵達白俄。不過根據外媒報導，俄軍突襲了瓦格納集團位於敘利亞的總部，並逮捕4名高層指揮官。

根據獨立媒體「梅杜莎」（Meduza）28日報導，沙烏地阿拉伯電視台「Al-Hadath」從俄羅斯《工商日報》（Kommersant）取得消息，俄羅斯軍警近期「拜訪」瓦格納集團位在大馬士革（Damascus）、哈馬（Hama）、代爾祖爾（Deir ez-Zur）的總部，逮捕3名高階指揮官；另在敘利亞南部城市蘇韋達（As Suwayda）也逮捕1名小隊長。

「梅杜莎」無法獨立證實上述消息。

新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，瓦格納軍團兵變失敗，不僅影響該組織在中東與非洲的行動，俄羅斯長期在該地區發展的金融與軍事網絡也隨之動搖，其中包括瓦格納利用他們在蘇丹的金礦事業，為俄羅斯挹注上千億美元的戰爭資金。

瓦格納除了吸金力超強，戰鬥技能更是受到矚目。俄羅斯國際事務理事會專家謝莫洛夫（Kirill Semenov）預估，瓦格納接下來「可能演變成完全不受控制的雇傭軍結構，單獨與當地政府建立關係，不考慮莫斯科。」而在白俄羅斯，魯卡申柯已經表示，想要聽聽瓦格納集團的戰爭經驗並向他們學習。究竟這支武裝勁旅是否會被莫斯科暗中殲滅？對於仍在進行中的俄烏戰爭有哪些影響？仍有待進一步觀察。