由好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的電影《Barbie芭比》即將上映，她為該戲飛往全球各地積極宣傳，近日飛南韓宣傳新電影，宣傳活動卻喧賓奪主，令大批韓國網友不滿，怒罵策劃人員丟臉。

7月2日瑪格羅比飛韓國出席電影《Barbie芭比》的宣傳活動，出席人員包括導演葛莉塔葛薇（Greta Gerwig）、演員艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera），男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）則因行程衝突沒有一同前往，瑪格羅比當天穿著粉色的套裝和亮粉紗裙登場，還原1985年推出的day to night barbie，造型非常用心，恰逢瑪格羅比生日現場粉絲大合唱韓文版的生日快樂歌，讓她感動說「這是我度過史上最棒的生日」。

瑪格羅比在活動現場慶生。（圖／美聯社）

不過《Barbie芭比》的主創人員才回答了幾個關於電影的問題，主持人就表示為了歡迎《Barbie芭比》劇組的到訪，特別準備一段韓國的特色表演，一開始三人面露疑惑，不過還是坐下欣賞韓國舞蹈表演，舞蹈表演結束後主持人表示要請出「驚喜嘉賓」，請出韓服設計師朴述女，現場更安排三人穿上韓服，有眼尖民眾還發現朴述女把名片放在送劇組韓服的口袋中。

當天活動時長大約18分鐘，花在與電影毫不相干的舞蹈與設計師贈禮就耗費10分鐘，接著就是合照與為瑪格羅比慶生，電影宣傳的時間僅3分多鐘，讓韓國網友傻眼，「我還以為在北韓」、「在來韓國宣傳電影的演員面前... 他們在做什麼？敲鑼打鼓的，把韓服秀變成了廣告？ 真是太丟臉了」、「那舞是什麼，韓服又是什麼，我們想看的是《Barbie芭比》」、「企劃能力差的跟屎一樣」、「無語了」。