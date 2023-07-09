國民黨總統參選人侯友宜9日出席土城宜蘭同鄉會時，向前高雄市長韓國瑜道歉，表示4年前韓國瑜參選總統時，自己幫忙不夠「金拍謝」。東華大教授施正鋒表示，侯友宜道歉1次還不夠，他應該想辦法到深藍的眷村，或是鳳山、左營，再去努力幾次 。

針對侯友宜向韓國瑜道歉，施正鋒9日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，侯友宜用「金拍謝」(台語)，不是用失禮，所以語氣有強一點。至於韓國瑜和深藍支持者可以接受到什麼程度，他們耿耿於懷的部分，因用字跟國語不太一樣。

施正鋒覺得，國民黨陣前換將不妥。並建議侯友宜說1次道歉不夠，應該想辦法到深藍的眷村，或是鳳山、左營，再去努力幾次，台中也是陸海空眷村都有。

另外，針對總統大選選情，施正鋒分析指出，從九合一選舉到現在，戰局幾乎是正三角形，藍營的人說，贏的公式只有一個，「非綠」、「棄保」，但他不覺得。因為棄保要有兩個條件，比如兩參選人民調差距很大、還有痛恨想要當選的那個人，但中間選民不會痛恨。

施正鋒認為，國民黨或侯友宜要把優勢、政策呈現出來，接下來半年，如果副總統賴清德到了天花板，一直拉不上去的時候，鴻海創辦人郭台銘又出來了，恐怕會催化第五組出來，變成「春秋五霸」；民進黨實質分裂。