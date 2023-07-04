南韓女團TWICE成員青春亮麗，出道7年人氣持續攀升，粉絲遍布全球各地，近期TWICE正飛往世界各地舉行《READY TO BE》巡迴演唱會，在芝加哥開唱時卻突傳意外，日籍成員Sana（湊崎紗夏）突然在演唱會上暈倒，讓許多粉絲相當擔心。

南韓人氣女團TWICE於6月28、29日在美國芝加哥聯合中心開唱，9名成員表演結束後一排站開在台上謝幕，不過燈光漸漸變暗後，成員Sana突然往後倒，接著她跌倒在地，其他成員聽到動靜後立刻轉頭查看，舞台燈光迅速暗下來，影片在網上瘋傳，有現場粉絲透露演唱會中途，她趁其他成員進行談話環節時悄悄到後台吸氧，顯然身體已經有些不適，調整好狀態後又立刻返回台上。許多粉絲紛紛表示：「巡演真的很傷身體，很累的連軸轉」、「希望美女沒事……一直面帶笑容和觀眾揮手，堅持到燈關了再倒下太心疼了」、「感覺是硬撐到燈滅才敢倒下來」、「媽呀，最近真的很瘦很瘦很瘦」、「堅持到燈熄滅才倒！美女真的敬業！」、「看她瘦的超級明顯就是生病了」、「我的天啊摔得好重，一定要注意身體啊！」

#Sana passed out during recent concert

Hope she get well soon ❤️❤️🙏🏻

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Hopefully onces will learn their lesson too



Otherwise this kpop community is getting more toxic everyday anywayspic.twitter.com/toizPJUcBP — BLACKPINKOLA OFFICIAL VEVO (@BLACKPINKOLA_) June 29, 2023

Sana在6月30日發布TWICE的大合照，她坐在前排，定延將她擁入懷中，Sana在鏡頭前沒有任何不適的樣子，但還是有很多粉絲在底下留言為她加油打氣，近日Sana也分享在加拿大多倫多的演出，狀態看起來已經有所好轉，接下來將飛美國紐約和亞特蘭大，結束後就可以休息一陣子，9月才會再展開巡演。