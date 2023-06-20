近期MeToo運動燒到各領域，不少人出面發聲表示過去遭到性騷擾，演藝圈有許傑輝、宥勝、黃子佼遭到指控，連帶影響手上工作，黃子佼先是在社群平台發布影片解析為何自己會這樣，接著爆料演藝圈名人，指前女友小S曾帶他吸毒，對此小S發文反駁，而黃子佼疑似情緒不穩緊急送醫，目前情況已經穩定；但兩人多年前分手就鬧得不愉快，2015年好不容易和好，近日風波讓兩人過去再被翻出。

小S於1998年3月到2000年10月間曾與吳宗憲一起主持《我猜我猜我猜猜猜》，一位長相清秀的女嘉賓爆料「佼佼曾經要過她的電話」，並指身旁的短髮女生被黃子佼搭訕，小S聽到後立刻反問「真的假的？」擺出摀嘴不可置信的表情，眼睛不停眨，似乎在忍耐淚意，吳宗憲在旁立刻指出「小S在掉眼淚」，小S則繼續追問是什麼時候發生的事，短髮女生表示黃子佼有打電話來，邀約她去工作室填單子，還透露事發時間差不多一個月以內，但當時小S和黃子佼還在交往。

（來源／影片取自中視新聞YouTube，如遭刪除請見諒。）

來賓大炳也幫腔：「最重要的是他約妳見面的那天，他有沒有叫妳一定要穿女子高中制服。」當時吳宗憲打鬧後也緩頰安慰小S「佼佼不會」，小S則說「現在已經沒有把心思放在工作上了」。

黃子佼在影片中爆料許多名人，被點名藝人陸續發聲回應澄清。（圖／中時新聞網）

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