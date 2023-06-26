過去不到48小時內，一場由俄羅斯雇傭兵瓦格納集團發動的軍事內亂暫告一段落。內亂雖然暫時平息，但當地的生活秩序、旅遊氛圍卻受到了波及。部分在俄羅斯留學的大陸學生擔心返回之路受阻。另外報名了7月俄羅斯跟團游的羅娜（化名）說，後面局勢走向不可預測，還是計畫取消這次俄羅斯旅遊。

但決定取消行程的羅娜也遭到旅遊平台拒絕。羅娜表示，6月就在某OTA平台上報名了7月8日出發的俄羅斯18日跟團游，報名費為每人2萬5543元人民幣。但客服稱只要大陸文旅部沒有發佈通告，就會按期發團，不去的話只能承受全單損失。據其了解，有不少旅客因為無法退費而選擇繼續前往俄羅斯旅遊。

據俄新社報導稱，當地時間24日晚間，瓦格納集團所有武裝人員已全部從俄羅斯南部軍區司令部撤離。但在羅斯托夫讀博士的大陸留學生張浩（化名），則被這一場突如其來的內亂打亂陣腳。

6月剛完成音樂演奏博士畢業答辯的他，原本訂好7月4日從莫斯科回國的飛機，但如今當地局勢大變，擔心回國計畫受阻。

根據時代財經引述張浩說，24日時從宿舍前往學院，發現沿路已被部分瓦格納士兵包圍。隨後所在學院關閉，課程、音樂會、彩排等活動全面取消。

他表示，將按照計畫在7月3日從羅斯托夫坐一天的火車到莫斯科，再乘坐15小時飛機到香港，，「目前還能買到晚些時候的火車票，但還是有些顧慮。」