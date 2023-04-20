阿拉伯半島國家葉門昨日發生大規模踩踏事件，首都沙那（Sana’a）舉行的一場賑濟活動湧入大批人群，由於人數過多，加上民眾恐慌推擠，許多人被踩踏致死，造成至少85人死亡，322人受傷。

根據美聯社及《衛報》報導，這起意外發生在當地時間19日晚間8點20分左右，位於沙那市中心舊城區的一間學校，由當地商人發起的一次賑濟活動，共有數百位群眾聚集現場。

目擊者表示，反政府組織「青年運動」（Houthi movement）武裝分子在試圖控制人群時向空中開槍，擊中了電線引起爆炸，底下的人群因恐慌開始推擠，其中包括許多婦女和兒童。

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy — Sami AL-ANSI سـامي العنسي (@SamiALANSI) April 20, 2023

Breaking: 79 people killed and 110 injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan.



📽️@SaadAbedine#Yemen pic.twitter.com/f0ti65IUQB — World Times (@WorldTimesWT) April 20, 2023

從推特上的影片可以看到，數百人擠成一團，被壓在底下的民眾動彈不得，伸出雙手瘋狂呼救，一旁的民眾則努力把人拉出送醫。

「青年運動」內政部發言人阿格里（Abdel-Khaleq al-Aghri）把責任歸咎於活動單位「隨機分配」資金，沒有與地方當局事先協調，導致了這場悲劇。「青年運動」事後迅速封鎖事發現場，禁止記者接近，並拘留2名活動發起人進行調查。

葉門自2014年爆發內戰，長期衝突致使超過15萬人死亡，大量人民流離失所、生活困頓。去年在聯合國斡旋下，國內衝突已大幅減少，但仍有超過2/3人口（約2170萬人）生活在貧窮線以下，需要人道援助。