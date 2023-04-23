陳男車上有搜出2小包安非他命，但沒有針筒和吸食器，初步排除是吸食致死。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名45歲陳姓男子22日出門後整晚未返家，其母林女於23日中午12時許，於七堵住家附近發現兒子的車，其兒亦在車上，但拍打毫無反應，急忙報案。消方人員到場緊急破窗施救，但陳男已明顯死亡。後警方到場採證，發現車內有2小包安非他命，但沒有吸食器和針筒，初步排除是吸食致死，至於詳細死因，還有待進一步釐清。

基隆市警局表示，死者母親於23日中午外出，於七堵的自治街、開元路口附近發現死者的車，兒子亦於車內，但拍打車窗均無反應，立刻通報119救援。消防人員趕至現場拍打陳男亦無反應，遂緊急破窗救人，但發現陳男已經四肢僵硬，明顯死亡。

後警方到場進行調查取證，於現場拉起封鎖線。經初步搜索，發現死者車上有兩小包二級毒品安非他命，但現場並沒有尋獲吸食器或針筒，初步排除陳男是在車上吸食毒品致死，推斷有可能是身體不適停靠路邊後死亡，並已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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