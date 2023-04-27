基隆捷運工程經費不斷上漲，基隆市府希望能夠拉長基隆市支付分擔款的年限，鐵道局認為這在預算執行時將有問題。基隆市長謝國樑說，若無法拉長年限，就像硬要普通上班族買保時捷，還不能分期付款一樣，基隆財政絕對無法負擔。

交通部鐵道局26日在基隆市七堵區舉辦綜合規畫公聽會，謝國樑表示，市府重新估算徵收補償、地上物拆遷補償、北五堵營區遷移價購土地等經費，合計要分攤61.65億元。謝國樑希望能將基隆的分擔期間拉長，否則財政難以負擔。

不過鐵道局主任祕書李綱表示，未來基隆捷運發包後，需依期程支付工程款，不太可能說基隆分攤部分要過20年才給、先不要做或先做好後怎麼樣，屆時基捷的預算執行時會有問題。

謝國樑27日受訪時表示，鐵道局長伍勝園曾親口告訴他，鐵道局負責路廊、技術等相關規畫，並不負責地方分擔款支付周期等財務面。據謝國樑了解，相關財務層面，負責的單位應是交通部甚至行政院拍板。

謝國樑說，以基隆市的財政狀況，若分擔支付周期無法拉長，就像要求一個普通上班族必須買下一部保時捷名車，卻要求不能分期付款，財務絕對無法負荷。

謝國樑強調，請行政院給予基隆市一個好的、適合的財務周期，讓捷運真正能夠務實蓋下去，否則基隆市財政負擔不了，說什麼都是空談。

謝國樑說，隨著基隆市政府精算捷運場站、地號所可能產生的費用，工程經費總數就會不斷增加，他可以很明確地說，基隆市的捷運分擔款最後絕對不止61.65億元。他再次強調，若無法拉長負擔周期，基隆市的財政絕對無法負擔龐大的捷運經費，只能溫柔且堅定地要求中央給基隆一個方案，讓基隆能夠談得下去。