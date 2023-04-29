警方取締違規車輛。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警方於基隆市違規熱點與重要路口錄影執法。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局配合市府自農曆新年開始，率先全國推動「行人友善」政策，針對全市7個行政區行人高密集穿越路口加強宣導執法，由2023年1月20日起至4月28日止，共計取締汽機車不停讓行人3689件，分別為汽車1036件、機車2653件，另路口行人交通事故較去年同期下降幅度約2成，初步已見成效。

市警局表示，為維護行人安全，行政院於4月28日召開「行人安全改善方案會議」決議，自5月份起由警政署規畫「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，取締違法駕駛人及路霸。

市警局說，會全力配合警政署，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目嚴正執法，展現政府對行人安全的重視與執法決心。

市警局強調，執法只是手段，讓駕駛人及行人養成遵守路權的觀念與習慣，達到落實人本交通、維護路口通行安全、防制事故發生才是主要目標。因此會以多事故多違規路口及民眾經常檢舉路段，列為優先執法重點，呼籲民眾遵守交通法規。

市警局亦會持續利用各種管道加強宣導「路口慢看停」觀念，「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」暫停讓行穿線的行人先行，期望讓本市居民有更優質安全的用路環境。