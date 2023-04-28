法務部28日舉辦「2023臺灣毒品處遇變革暨再犯防制推進」國際研討會。（法務部提供）

為精進我國毒品處遇制度，法務部與台灣高檢署、衛生福利部、社團法人台灣毒品處遇政策學會及美國毒品法庭專業人士協會28日舉辦「2023台灣毒品處遇變革暨再犯防制推進」國際研討會，會中邀請美國、德國、日本三國學者專家分享各國毒品處遇實務、執行特色與成效，並與我國實務工作人員進行經驗交流。

法務部表示，此次國際研討會，邀請美國、德國、日本在毒品處遇領域權威的學者、專家來臺，與國內司法、醫療領域辦理毒品成癮處遇的人員，彼此就毒品政策、司法運作、社區處遇等層面，進行跨國交流，有助於我國未來精進毒品戒癮處遇制度、規劃下一階段的毒品政策及修法方向。

本次研討會共進行四場專題報告，分別為「台灣毒品處遇暨成癮防治之進展」、「美國毒品法庭處遇之運作與借鏡」、「德國毒品司法處遇之運作與借鏡」、「日本毒品司法處遇之運作與借鏡」。

法務部表示，法務部近年來除貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」，在緝毒、防毒、拒毒、戒毒多管齊下，全力打擊毒品犯罪外，為協助施用毒品者戒癮重生，於2020年1月再次修正《毒品危害防制條例》，擴大緩起訴處遇多元化模式，使檢察官對緩起訴制度運用更為彈性，並且在處遇前透過醫療（或治療）機構專業評估機制因應，亦同時修正「毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準」，已於2020年5月1日起實施。

此外，行政院去年8月9日核定法務部所提出的「施用毒品者再犯防止推進計畫」。該計畫是針對施用各級毒品的成人、兒童與少年複合性的問題，以掌握6個月再犯關鍵期為主軸，結合跨部會資源，提供醫療、就業、就學、居住、家庭支持等整合服務，讓曾受矯正機關處遇的毒品成癮者或在社區中接受戒癮治療輔導的個案都能得到協助，達到增加社會復歸，減少再犯的目的。

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