南韓人氣女團BLACKPINK近期仍持續在世界各地進行巡迴演唱會，而日前成員Jennie唱到一半竟突然離場，對此，所屬經紀公司YG娛樂也發出聲明表示，Jennie是因突發健康問題而無法演出，粉絲得知後相當擔心，但近日於雪梨開唱時，她雖順利上場完成演出，不過有歌迷拍到她在這兩天的舞台上疑似發呆走神及滑水的畫面，引發網友熱議。

BLACKPINK日前於雪梨開唱，但這兩天的演出，Jennie先是被發現演唱歌曲《How You Like That》的副歌，準備轉換舞蹈動作時，Jennie卻做出和其他人不一樣的動作，不僅手像是沒力氣，還一臉疑惑的看向旁邊的成員；接著第二天，在演出《Typa Girl》時，需成員輪流接唱，但起初背向的Jennie不但遲遲未轉身，連輪到自己的PART時都沒反應，直到Rosé點了Jennie的肩膀她才驚醒，連忙接唱。

這兩段影片曝光後，引發外界熱議，有網友猜測，Jennie之所以滑水似乎與演唱會前天去登山有關，紛紛狠酸「Jennie是前一天爬山太累了嗎？」、「她滑水公司都不管的嗎？」、「大家都各跳各的，一點都不整齊」、「Jennie生病需要呼吸新鮮空氣才去爬山」而她在舞台上發呆的影片同樣也在網上瘋傳，「Jennie在舞台上走神」也一度成為微博熱搜關鍵字。

事實上，Jennie在墨爾本的演唱會上，因身體不適導致缺席部分演出，所屬經紀公司「YG娛樂」發表聲明向粉絲表達歉意，強調自己會盡快「恢復狀態」，但Jennie的道歉部分粉絲不買帳，直言如果她不舒服，可以跟粉絲說一聲再離開，一聲不吭離開很不尊重台下粉絲，加上事後又被直擊與工作人員開心吃鍋，讓粉絲氣炸。