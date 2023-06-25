竹北氣爆案造成多人受傷，新竹縣長楊文科25日前往探視氣爆傷者，包括全身燒燙傷達9程的陳姓少年以及面部燒傷的溫姓餐飲老闆。楊文科送上5000元紅包給溫姓餐飲老闆，並再次說明事發當下他人正在日本，他在主管會報中都說過，「大家都知道」。

溫姓餐飲老闆表示事發當天，因家中照顧母親的移工告知他廚房有聲響，很大聲她很害怕，溫姓老闆走到廚房才摸到瓦斯，就爆炸了，他趕緊請移工幫忙拿滅火器，等滅完火他才去沖洗臉部。

楊文科25日前往探視時，表示稍早前往林口長庚醫院探視燒燙傷嚴重的陳姓少年，不過因為醫師正好幫他換藥，無法進去訪視，但衷心期待他早日康復。

事發當下，副縣長陳見賢表示楊文科未能現身是因之前確診，被質疑代理交接上是否出問題？楊文科表示在之前的主管會報上有宣布，「大家都知道」。對於整起事件的處理，是否擔心影響2024選情？楊文科說這與選舉是兩件事，會盡最大的力量讓大家回復有的生活秩序。