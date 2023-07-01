夏季飆高溫，不少人尋求省電又消暑的方法，一名網友好奇詢問買水冷扇取代冷氣，慘遭網友吐槽，過來人表示，水冷扇要在乾燥炎熱的地方使用比較有感，在台灣想省電又要涼，不如去買涼蓆或水冷床墊，搭配上DC直流風扇，真的冷到不行。

一名網友日前在PTT上分享，最近天氣很熱，一直開冷氣也不太好，所以想說可以買個「水冷扇」回家幫忙散熱，但不知道要怎麼挑選，只好求助廣大的鄉民幫忙。

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，台灣太潮濕了，買水冷扇沒用，反而可能讓房間發霉。「直接開冷氣了還開啥水冷扇」、「不如買除濕機」、「水冷扇只有乾燥地區才有用」、「水冷扇是夏季最大的騙局」、「買要搭配冷氣才會涼的」、「那個只適合戶外，除非你想整間霉味」、「吹起來濕濕的，沒有開冷氣真的不涼」。

另有過來人指出，想省電，不想一直開冷氣，不如去買涼蓆或水冷床墊，搭配上DC直流風扇真的冷到不行。「水冷床墊才值得買」、「已經是睡麻將蓆了，還沒有吹冷氣，這樣子就很涼了，半夜還要蓋涼被，不然還會冷耶」、「我冷氣開27度，搭配冰涼蓆睡覺，實測真的冷到不行」、「DC扇涼又省電」。