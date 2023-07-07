日本核能監管機構今天批准，經營福島第一核電廠的東京電力公司（Tokyo Electric Power Co, TEPCO）將可開始排放超過100萬噸的核處理水。
路透社報導，聯合國國際原子能總署（IAEA）4日表示，為期2年的審查顯示，日方這項排放計畫對於環境的影響微乎其微。
日本核能監管機構頒發的證書，是東電可開始排放福島核處理水的最後一道關卡。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）
日本核能監管機構今天批准，經營福島第一核電廠的東京電力公司（Tokyo Electric Power Co, TEPCO）將可開始排放超過100萬噸的核處理水。
路透社報導，聯合國國際原子能總署（IAEA）4日表示，為期2年的審查顯示，日方這項排放計畫對於環境的影響微乎其微。
日本核能監管機構頒發的證書，是東電可開始排放福島核處理水的最後一道關卡。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）
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