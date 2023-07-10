對於侯友宜稱對於韓國瑜與林金結的幫助不夠多，讓他們落選，「很歹勢」，資深媒體人陳揮文披露，林金結為何會輸？因為李嘉進的兒子脫黨參選，結果李嘉進的兒子現在當國民黨新竹市黨部主委。陳揮文痛批，國民黨莫名其妙，不要在講「非綠大聯盟」，這種失敗主義很奇怪！

國民黨2024總統參選人侯友宜今（9）日出席土城宜蘭同鄉會，首度鬆口對高雄市前市長韓國瑜道歉，稱4年前幫得忙不夠多，對韓的落選他感到「很歹勢」。

侯友宜也說， 4年前的時候林金結非常拚命，但在4年前的總統與立委選舉中，給韓國瑜與林金結的幫助卻不夠多，「對他們兩個很歹勢，讓他們落選，這我都深深檢討自己」。

對此，資深媒體人陳揮文今（10）日披露，林金結為何會輸？因為有人脫黨參選，就是李嘉進的兒子，是郭台銘和柯文哲去輔選的人，結果李嘉進的兒子現在在新竹當國民黨新竹市黨部主委，所以這個黨有什麼好支持的？

陳揮文也提到，李嘉進的兒子加上林金結的選票，是贏過民進黨吳琪銘，結果國民黨多掉一席立委。

陳揮文痛批，國民黨莫名其妙，不要在講「非綠大聯盟」，國民黨是百年大黨，為何要「非綠大聯盟」？應該要想辦法贏，2008、2018、2022不是都贏？現在為何要找民眾黨、要找柯文哲？這種失敗主義很奇怪，國民黨已經輸到不知道在選什麼！