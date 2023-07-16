基隆市長謝國樑16日上午與國民黨立委參選人林沛祥在信義市場掃街，受訪時表示，本報16日報導柯文哲勸退謝立功，他認為藍白在基隆推一組人選比較適合，重點在於不讓民進黨國會席次過半。若讓綠營過半，則民眾黨損失最大。

謝國樑認為，因為基隆市只有一席立委，從民調的趨勢或是以實際的政黨分配來看，若國民黨與民眾黨都在基隆推出各自的立委參選人，則民進黨最有可能從中得利。因此，他認為，民眾黨或國民黨只推出一組人選，同時維持兩黨各自的理念，並相互合作，對各方來說都是比較好的結果。

謝國樑指出，大家都知道基隆副市長邱佩琳是民眾黨籍，國民黨與民眾黨在基隆市的合作已經相當穩定、成熟。他認為，從民眾黨的角度來看，2024年的國會選舉中，只要國民黨、民進黨所獲的席次都不過半，民眾黨才能在國會發揮關鍵的影響力。

因此，謝國樑表示，總統大選能不能贏，大家都還在爭取當中，但國會若讓民進黨單一過半，就太可惜了！基隆市這一席區域立委非常重要，若民眾黨堅持在基隆推出自己的立委參選人，導致綠營得利，取得這席立委；甚至於讓民進黨因此國會席次過半，那麼，損失最大的還是民眾黨。

謝國樑認為，希望國民黨與民眾黨在基隆能有更多合作，他也懇請兩黨高層能夠共同審慎思考基隆的局勢，做出最佳的提名策略。

謝國樑強調，國民黨已經沒有任何一黨獨大的空間了，不管什麼樣的選舉，都應該要有一個合理的機制，推出合適的候選人。他也希望在基隆，讓國民黨提名的參選人林沛祥進入國會，代表國民黨，也代表所有「非綠陣營」民眾，好好為基隆爭取中央資源。

林沛祥表示，一個公平、公正、公開的機制，是解決所有問題最好的方式，對於民眾黨前祕書長謝立功有意參選基隆立委，其實可以透過民調，平熄相關的爭議。