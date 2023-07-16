國民黨近日將於全代會通過提名徵召新北市長侯友宜參選總統，但黨內紛擾不斷。前台南市議員、侯友宜競辦副召集人謝龍介今（16）日語重心長說，國民黨最大的「優點」是不團結，提名後就該定於一尊，怎麼可以賭輸了還要翻桌？4年前1次，現在又要1次？

謝龍介今日赴高雄幫曹桓榮輔選時提到，《美麗島電子報》去年7月民調，黃偉哲61.5％，謝龍介14％；9月又做一次，黃偉哲62.8％，謝龍介14％；11月再做，黃偉哲61.1％，謝龍介15.7％。開出來多少？黃偉哲48％，謝龍介43.8％！這民調準嗎？民調可以參考，是一個趨勢。但是已經定於一尊，不然你也不要出來比賽！賭輸還要翻桌？一次就很徹底了，4年前一次，現在又一次？「我講話很不客氣」。

謝龍介說，國民黨這次找侯友宜，不是在吹牛，他剛好真真正正可以拿到中間選民的選票，因為他是嘉義朴子菜市場長大的，是要去哪裡找這種人才？不要說醫生啦，把警察批評成這樣？「你也剛好就好！」醫生是出一張嘴，侯友宜是拿一支槍，為人民百姓出生入死，誰比較高尚？

謝龍介讚揚侯友宜，赤手空拳走到南非武官家，陳進興是要犯大魔頭，「我謝龍介是海軍陸戰隊，開槍也很準，我也不敢進去」，警察幾萬人，也就只出一個侯友宜！結果一提名，國民黨剛好「牛椆內、觸牛母」（對內耀武揚威，對外縮頭烏龜），說什麼金溥聰刀子生鏽沒用了，是在講什麼？「你們不要再說五四三了，你們如果都進來，我們就第一名了！」（鼓掌）

謝龍介自豪稱，國民黨內輔選場次，有哪一個民代他沒站台的？他只有馬祖沒去過，剩下的都去過，只要國民黨的，他就去，哪有分內外？除了馬英九跟他有拚以外，其他沒有人了。謝直言，候選人最小沒錯，「但我跟你講，候選人最大」，大家就是要讓這候選人當選，如果不是，大家出來做什麼？

謝龍介坦言，國民黨慘到現在沒人燒香，就靠大家願意站出來，總統候選人、立委候選人靠穩一點，要輸也沒多少，「一個家庭在那裏吵，這個家如果有用，我輸你」，講話要有信用，拜關公？他引用歷史，關公是第一清廉的，曹操對關公是每天送金又送銀還封侯，關公對那些金銀原封不動，騎赤兔馬行千里，可看出關公忠義誠信，哪有人賭一賭輸還不算數？

謝龍介強調，國民黨要贏要輸就看這場，不是為了國民黨，如果是為個人名位就不夠資格出來管公眾事務，是為了台灣這塊土地、為了子孫，當兵不要在當一兩年，他笑稱，「我算歹運，當3年海軍陸戰隊，329梯，一天都沒減到」。謝龍介辯駁外界看法，「選一個口才好的有用嗎？」講到這就生氣，口才最好的是阿扁，但沒有正義的心，沒有疼百姓的心，給權力不會做，就不要插手公眾事務！