國民黨將於7月23日（周日）召開全代會，正式提名侯友宜競選2024年總統。前立委沈富雄認為，侯友宜當然有進步，但還是不夠；國民黨又不團結，再不醒過來，選輸真的是活該。國民黨立委費鴻泰反駁，沈富雄講得有點太超過，講話要一致！沈富雄認為，費鴻泰根本在干預他的言論自由！費鴻泰則回，「你講話講得不對，難道我不能更正你說的話嗎？」

沈富雄21日在《少康戰情室》指出，侯友宜當然有進步，但還是不夠。他講話速度還是太慢，沒有節奏感，又陳腔老調，不流暢。還有，侯友宜真的是警察做太久了，官僚氣太重，根本不需要一板一眼規規矩矩講話，就自然一點。侯友宜需要努力的地方，實在太多了，大家對他的期盼是從市長換到總統，期待是不一樣的。

沈富雄認為，國民黨也令人感到可惜、可恨、可恥，國民黨已經不是大黨，只是中型政黨，又四分五裂便好幾個派系，國民黨從大陸來之後，就從來沒有團結過。現在造反的恐怕3成都不到，但這3成的雜音真的很多，他們在乎的是不想讓侯友宜當總統；沈富雄直言，國民黨再不醒過來，選輸真的是活該。

對此，費鴻泰反駁，沈富雄講得有點太超過，侯友宜也許不會選舉，但以他的歷練絕對是夠的。現階段是內部的事情擺在檯面下處理，全力針對國政，讓老百姓了解民進等執政下台灣的現狀。

費鴻泰說，也沒像沈富雄講得這麼悲哀，「你前一陣子不是才講侯友宜很好？現在為什麼又把他奚落成這樣子？我覺得講話要一致」，「老沈好像一下是藍營的朋友，一下不是，但我相信你是公道的！」

沈富雄提醒，侯友宜從40％掉到17％，「是他變得多還是我變得多？幸虧不是你在選，你根本在干預我的言論自由！」

費鴻泰質疑，「你講話講得不對，難道我不能更正你說的話嗎？」