德國聯邦統計局周二公布的數據顯示，德國五月出口為月減0.1%，表現遜於預測的月增0.3%。
荷蘭ING全球總經主管Carsten Brzeski說，貿易不再如同以往一樣，成為德國經濟強勁成長的驅動力，反而是一種拖累。供應鏈的摩擦、全球經濟更加片斷化，以及中國越來越有能力生產以前從德國購買的商品，都是拖累德國出口的因素。
五月對歐盟的出口為月減1.5%，對美國跌3.6%，對俄羅斯更大減7.4%。
對美出口衰退尤其重要，顯示出口可能出現季度的下跌。
德國五月進口為月增1.7%。
五月的貿易順差來到144億歐元(約156.9億美元)，低於前一個月的165億歐元。
此前Ifo研究所一項調查顯示，德國六月的出口產業信心顯著惡化。
Ifo的調查主管Klaus Wohlrabe說，除了德國國內市場需求疲弱，海外訂單也在減少，這些對德國經濟來說都是壞消息。
VP銀行首席經濟學家Thomas Gitzel說，此也再次增強了人們的疑慮，認為經濟暫時不會復甦。
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