在經歷了2個月的微弱增長後，中國6月份消費通脹持平，但是工業生產者出廠價格指數以7年多來最快的速度下降，讓許多經濟學家擔心全球第二大經濟體中國正處於通貨緊縮的邊緣。一旦通縮預期確立，恐將出現經濟下滑螺旋現象。

《華爾街日報》引述中國國家統計局周一公佈的資料顯示，在已經陷入通縮的中國製造業，6月份工業生產者出廠價格以7年多來最快的速度下降，表明國內外需求雙雙疲軟。經濟學家擔心，價格普遍下降將拖累中國國內本就脆弱的信心，使經濟陷入需求疲軟與價格下跌相互作用的惡性循環。

麥格理集團(Macquarie Group)首席中國經濟學家胡偉俊(Larry Hu)說，中國顯然面臨重大通縮壓力。如果通縮預期固化，恐將出現下跌螺旋。

報導說，今年年初由服務行業支出帶動的一輪反彈只是曇花一現。4月以來，中國經濟復蘇在多個層面止步不前，5月份青年失業率飆升至20%以上的歷史高位，中國製造業活動在6月份連續第3個月萎縮，對美國等西方經濟體的出口也走弱。

此外，儘管中國放寬了調控政策以刺激購房需求，但房地產市場復蘇勢頭依然減退。

經濟學家認為，中國沒有像大多數國家那樣在結束疫情封控並重啟經濟後出現通貨膨脹，這暴露出中國經濟在經過3年的疫情防控後存在的結構性問題，其中包括家庭資產負債情況惡化，這種惡化抑制了消費支出。

繼5月份和4月微幅增長後，中國6月消費者價格同比持平，為2021年2月以來的最低水準，低於《華爾街日報》調查的經濟學家所預期的上升0.2%。除波動較大的食品和能源價格之外，中國6月份核心通脹率在低檔持續下滑，反映出商品和服務需求低迷。6月份生產者價格指數同比下降5.4%，創2015年12月以來最大降幅，也是連續第個月同比下降。

報導指出，經濟學家呼籲採取更多措施扭轉低迷的人氣並提振需求。但到目前為止，中國一直沒有推出大規模刺激計畫，原因之一在於債務負擔加重，且政府主導的投資回報減少。也有人預計中國的刺激措施仍將是有針對性的。

凱投宏觀的經濟學家說，鑒於信貸需求保持疲軟且人民幣匯率面臨壓力，他們認為大部分支持措施將來自於財政政策。