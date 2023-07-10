台塑表示，雖然大陸經濟復甦遲緩，且歐美終端需求未明顯提升，亞洲加工外銷訂單不佳，不過，第三季為石化產品傳統需求旺季，且PVC及EVA價格已有止跌反彈跡象，加上台塑預計第三季開工率比第二季提高，預期第三季營收與第二季相當。此外，由於美國5月新屋開工率反彈，且6月消費者信心指數上升，未來各項數據若能持續好轉，石化產品需求增溫，美國同業出口量減少，將加速全球石化行情脫離谷底回升。

南亞表示，展望第三季，看好電子材料、塑膠加工產品會相較第二季成長。以電子材料來說，雖環氧樹脂受化工原料價格下跌影響，客戶採購保守，但風電應用維持穩定。下半年客戶庫存調節接近尾聲，網通、遊戲機及電視晶片等訂單恢復，伺服器和汽車應用需求佳，且第三季進入傳統旺季與消費電子新品推出，需求可望回升。塑膠加工部分，受惠於解封後餐飲、旅遊復甦，且大陸政府持續推動提振消費 政策，帶動汽車、家電等相關產業成長，並持續開發新用途產品，需求逐步提升，營收穩定成長。整體來說，預期7月營收較6月增加，第三季營收也會較第二季略增。

台化表示，展望第三季，芳香烴、聚酯鏈還是比較健康，苯乙烯、酚酮系列則比較困難，下游纖維、紡織等，第二季沒有恢復得很好，第三季會繼續改善。第二季ARO-3、SM-3兩個大型廠定檢完成，恢復開車，將增加第三季營收，且塑膠社會庫存低於去年同期，旺季又即將到來，更有助於第三季的營收及利益。整體來說，預計7月合併營收將比6月增加，但是價格下跌會吞噬部分售量的成長。第三季也會比第二季好，售量增加，其中台灣、寧波都會增加，但同樣的，價格下跌價差會有大幅影響。

台塑化表示，就油價來說，7月3日沙烏地阿拉伯表示將把7月額外減產100萬桶/日延長至8月，且不排除之後繼續延長，俄羅斯計畫8月減少原油出口50萬桶/日，阿爾及利亞將在8月額外減產2萬桶/日，顯示產油國持續減產支撐油價，加上夏季油品需求增加，國際能源署預估下半年全球供需短缺200萬桶/日，供需改善應可帶動油價上漲，但全球製造業持續低迷，歐美製造業指數位於萎縮區間，大陸經濟復甦動力續航不足，加上高通膨仍使全球央行持續升息，導致總體經濟面持續影響油價，將使油價難以上漲，且空間有限。