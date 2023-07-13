創意6月營收24.23億元，月增加12.8%、年增加29%。累計第二季營收為65.87億元，季增加0.9%、年增加22.4%，單季營收表現符合法人圈預期。

創意第二季營收表現符合預期，主要是因為Turnkey營收季增低個位數百分比抵銷NRE(委託設計)營收季減高個位數百分比至10~20%低緣。創意穩定的Turnkey業務，即企業級SSD控制晶片、網通交換器晶片與數位相機產品等，以及內含價值較高之NRE專案，推估創意今年在主流NRE專案逾50%與AI相關將支撐2023年營運。

法人樂觀表示，持續正向看待創意2023~2025年營收與獲利成長展望，在AI市場持續成長之下，預計創意將見到CSP、系統廠及新創公司對AI ASIC需求持續提升，尤其係委外至台系設計服務業者之開案增加。

另外，法人表示，近日美國政府限制美系CSP向中國提供AI雲端運算服務平台，考量對美系AI雲端運算服務平台之需求多數仍來自非中國地區，該事件對ASIC量產下檔風險有限。同時，在AI市場持續成長之下，亦不認為此將壓抑美系CSP於台系ASIC(客製化晶片)設計服務業者之開案需求，此事件亦將驅動大陸AI ASIC於台系設計服務業者之開案動能，對創意有利。