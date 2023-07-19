PTWA （Program the World Association，愛自造者學習協會）消弭東部科技教育資源落差，5年前與花蓮玉里自造教育與科技中心舉辦全國自走車大賽，成功帶動花東資訊教師的熱情，今年將在本周末攜手花蓮縣政府辦理第5屆賽事，吸引全台逾460名師生參加，是歷屆最多，且此屆賽事還呼應AI時代，規畫人工智慧程式設計項目，讓師生體驗一場前所未有的創新競賽。

第5屆PTWA全國自走車大賽將在本月22、23日一連兩天於玉里國中熱鬧登場，共吸引全台7個縣市、468名師生參賽，賽事項目包含「相撲賽」、「binary任務賽」及「PAIA 線上平台競賽」。

其中「相撲賽」、「binary任務賽」主要是考驗選手學習自走車自動化控制運作原理，事先利用程式撰寫自走車系統的馬達驅動控制、避障功能與循跡規畫，讓車體能於賽場上按照程式指令自行運作並達成任務；「PAIA 線上平台競賽」則是要求選手在透過遊戲闖關方式教導學生機器學習與AI原理的平台上，進行進行資料蒐集與訓練AI模型，讓迷宮中的小車藉由訓練模型通過關卡。

縣長徐榛蔚表示，PTWA全國自走車大賽不僅是科技比賽，更是學生相互學習、成長和交流的平台，透過公開、開源的比賽方式，替學子打開一扇通向科技領域的大門。近年隨AI的興起，學習使用AI工具已是全民運動，培養學生邏輯思考、強化運算思維更是刻不容緩。

她接著說，學生在自走車競賽中運用程式運算及邏輯思考通過關卡，從中摸索找出解決問題方法，期許未來能將這種思維應用在生活中，養成與未來科技世代接軌所必需的能力，縣府也將辦理更多相關AI培訓課程與教育競賽，讓更多花蓮學子受益，培養更多科技人才。

縣府表示，協辦單位PTWA自2018年起，與深耕南區科技教育的玉里國中自造教育與科技中心共同舉辦全國自走車大賽，迄今已成功帶動花東師生對科技領域探索的熱潮，且比賽的成果和經驗亦對縣內的科技教育的推動起到一定的作用，未來教育處將持續加強對科技教育的投入，為在地學子提供更多的學習機會和資源。