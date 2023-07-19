德淵（4720）特化產品應用於車用、行動裝置以及機器人自動化客戶，去年特化營收年增逾13％。德淵預期綠色環保產品線及特用化學品持穩推進。新能源汽車持續成為大陸車市發展重點，考量新能源車滲透提升、政府政策帶動下，有助特用化學品、環保熱熔膠出貨。

南寶生產各式接著劑與塗料，全球7國有24座工廠。今年調整產品結構，著重高毛利產品；接著劑應用聚焦軟性包裝、光學用膠等。其中，光學用膠為日本客戶代工量放大，加上認證陸續完成，下半年有望再提升；軟性包裝在印尼成長速度佳，台灣也有部分成長。下半年表現可望優於上半年。

德淵熱熔膠營收比約78％、特用化學品15％。銷售地區以大中華營收比64％為主力；其次為亞洲其他地區11％，歐洲、美洲各約9％、7％。因環保趨勢帶動，熱熔膠較傳統黏著劑產品有環保優勢，印度銷售穩健成長。德淵持續擴大印度市場布局，隨著印度新廠今年完工，業務可望出現顯著成長。

此外，德淵配合大陸無錫當地環保政策，將產能陸續移轉到廣州德淵精細化工、江蘇德淵科技，並開始與無錫當地政府商議依市價徵收土地使用權、建物、不可搬遷設備的補償款。持股50％之無錫德松科技擬於今年與政府進行徵收案的簽約。