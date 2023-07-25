此外，上緯投控（3708）出售海洋風場（Formosa1）剩餘7.5％股權予北美私募股權公司Stonepeak，預計獲利約6.8億元，將於第二季完成認列；隨著海能風場（Formosa2）於第二季完工，上緯也將持續認列海能里程金進帳，獲利表現進補。

上緯投控表示，海洋風電（Formosa1）裝置容量128MW，7.5％股權轉讓出售交易已於4月初完成。海能風電（Formosa2）裝置容量376MW，最後一次收款（電業執照）預計今年第三季。

南寶生產各式接著劑與塗料，全球7國有24座工廠。第二季營收50.83億元，季增12.2％；其中，光學膠新品第二季出貨明顯增加，有助支撐毛利率維持高檔。

南寶指出，今年調整產品結構，著重高毛利產品；接著劑應用聚焦軟性包裝、光學用膠等。其中，光學用膠為日本客戶代工量放大，下半年有望再提升；軟性包裝在印尼成長速度佳，台灣也有部分成長。下半年供應鏈訂單將回歸常態成長軌道，且明年奧運賽事開始進入備貨期，營運蓄勢攀揚。

上緯投控可回收熱固材料除已在國際、大陸風機客戶進行認證，將持續自行車、冰上曲棍球等認證，推展更多下游應用。

上緯認為，台灣因國產化需求，目前風力葉片樹脂出貨狀況穩定；國際市場也因俄烏戰爭後，歐洲各國對能源自主看法更趨積極，帶動風力發電需求增加，需求樂觀看待。