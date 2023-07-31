分析師表示，大陸EVA高開工率維持，總體負荷位置在87％。市場供應相對減少，工廠庫存壓力暫無，社會庫存壓力一般，EVA廠盈利能力平穩，出廠價堅挺。

當前需求端對EVA價格行情支撐維持強勢。太陽能EVA（光伏料）需求持續高位，終端企業繼續備貨，對行情支撐明顯。因市場供應量縮減，下游需求端仍由光伏主力拉動市場，企業對高價貨源接受度尚可，價格調漲後橫盤運行。

台塑大陸寧波及EVA年產2.8萬噸去瓶頸工程投產，年產提高為10萬噸；兩岸EVA產能達34萬噸。

台聚、亞聚LDPE/EVA年產均15萬噸；參與之大陸古雷30萬噸EVA已開始生產，光伏級產品亦順利產出；除擴大耕耘太陽能EVA，也瞄準塗覆級、熱熔級及特殊級電纜料等利基市場，強化收益能量。

廠商指出，EVA在各類石化產品為少數仍有獲利項目，而太陽能級占大陸總體EVA需求約47％，發泡級約三成，兩者合計逼近八成。發泡級與大陸鞋業代工出口息息相關，在歐美品牌鞋廠庫存去化壓力趨緩，新鞋材訂單逐漸增加，市況可望改善、提振。

大陸今年太陽能裝機量預估95～120GW，全球太陽能裝機量約280～330GW，年成長率20～40％；第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季，太陽能級封裝膜料需求仍成長穩定向上。