根據歐盟的中期氣候預報單位指出，今年以來加拿大的森林野火已產生多達2.9億噸碳排，是以往每年的兩倍之多，且由於加國各地仍有數百處火勢未滅，碳排量還會持續攀升。

路透社報導，︀歐盟的哥白尼氣候變化服務（CAMS）今天指出，據估算2023年到目前，加拿大森林大火造成的碳排佔全球總碳排的25%以上，遠超出加拿大2014年時的1.38億噸。哥白尼氣候變化服務這項衛星監測碳排始於2003年。

另據加拿大跨單位森林消防中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre）的資料顯示，今年的野火季也創焚燒面積最嚴重紀錄，加國東、西兩岸共約13.1萬平方公里被焚，接近4個台灣的面積，比2016、2019、2020及2022年加起來的燃燒區域還大。

加拿大森林大火產生的煙霧還擴散並壟罩包含紐約、多倫多等好幾個主要城市，迫使公衛當局發布空氣品質警告。心臟病、中風及因呼吸系統疾病而送急診等頻率增多，與野火濃煙不無關聯。

加拿大全國10個省、3個地方幾乎都受到野火影響，今天加國各地仍有超過1040處起火點，約660處仍未被控制。