「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由永豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金自成立日起屆滿3個月後，整體資產組合的加權平均存續期間應逾1年。自成立日起6個月後，投資於外國有價證券、國內外「全球淨零碳排企業債券」的總金額，分別不得低於基金淨值的60％及70％，且投資於新興市場國家地區不得超過基金淨值的15％。